Junior Ranger gesucht: Anmeldungen ab 8. April möglich

Die Kinder lernen im Rahmen der Junior Ranger Ausbildung unter anderem sich mit Kompass und Karte zu orientieren, welche Pflanzen essbar sind oder wie man sich in Notsituationen am Berg verhält. - Foto: Landesamt für Naturparke

Ziel des Junior-Ranger-Projekts, das sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut, ist es, "Kinder für die Natur zu begeistern, ihnen kindgerechte Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt unserer Naturparke zu ermöglichen und verantwortungsbewusstes Verhalten in der Natur und am Berg zu vermitteln", betont Enrico Brutti, geschäftsführender Direktor im Landesamt für Naturparke.

Kinder als Freunde der Natur gewinnen

Insgesamt umfasst die Junior-Ranger-Ausbildung acht über den Sommer verteilte Ausbildungstage, an denen die Kinder mit erfahrenen Naturparkbetreuern, Mitarbeitern des Alpenvereins oder Fachexperten spielerisch die verschiedenen Ausbildungsthemen vertiefen: So lernen die Kinder, sich unter anderem mit Hilfe von Kompass und Karte zu orientieren, erfahren, welche Pflanzen essbar sind, wie man sich in Notsituationen am Berg verhält und vieles mehr.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Ausbildungsprogramm ist auf 15 Kinder begrenzt, die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro. Alle Kinder, die an mindestens fünf Tagen die Ausbildung absolviert haben, erhalten im Rahmen des Abschlussfestes im September ein Diplom.

Die Anmeldung ist von Montag, 8. April, bis Freitag, 26. April 2019 bei der Alpenvereinsjugend Südtirol (Tel. 0471-303201, [email protected]) möglich.

lpa