Kastelruther Designer will in Frankreich durchstarten

Er sieht sich eher als kreativer Unternehmer denn als Designer, kreiert Kleider, aber mag den Begriff „Mode“ nicht.

Andreas Steiner geht mit seinem Label „RIER“ (benannt nach dem Familiennamen mütterlicherseits) ganz neue Wege. Der 33-Jährige aus Kastelruth hat vor einem Jahr die Marke gegründet. Vor seiner Selbstständigkeit hat er Grafik, Fotografie & Modedesign studiert, sieben Jahre in Mailand bei Prada an der Männer- & Frauenkollektion gearbeitet, sowie ein Jahr lang bei Louis Vuitton in Paris, wo er heute auch lebt.

Z/mh