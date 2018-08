Kein Mietauto wegen Flugverspätung - was tun?

„Sie haben das Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt nicht abgeholt. Jetzt können wir Ihnen das Fahrzeugnicht mehr übergeben”. Mit solchen Aussagen werden verspätete Kunden immer wieder von Mietwagenfirmen abgewiesen, das zeigen Verbraucherbeschwerden beim Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECCNet).

Schwierige rechtliche Lage

Auch das Europäische Verbraucherzentrum Italien hat mehrmals solche Anfragen bearbeitet. Der bereits bezahlte Mietpreis wird in diesen Fällen aber meist vom Mietwagenunternehmen einbehalten. Die rechtliche Lage ist schwierig: Einerseits müssen sich Mieter an die vereinbarte Abholzeit halten. Andererseits dürfen Vermieter das Fahrzeug nicht einfach so weiter vermieten und 2 Mal abkassieren.

Wem das Mietauto wegen einer Flugverspätung nicht mehr zur Verfügung steht, sollte auf die Aushändigung zu einem späteren Zeitpunkt bestehen. Wer einen neuen Mietwagen bucht, dem sollte die bereits bezahlte Miete auf den neuen Mietpreis angerechnet werden.

Tipps, um zu vermeiden

In der Praxis sind diese Ansprüche leider nur schwer durchzusetzen. Daher gibt die EVZ Tipps, um dies zu vermeiden:

Planen Sie bei Buchung des Mietwagens bezüglich der Flugankunftszeit und der Abholzeit des Autos einen ausreichenden Puffer ein.

Geben Sie bei Buchung des Mietwagens die entsprechende Flugnummer an.

Überprüfen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ausgewählten Mietwagenfirma: Einige garantieren die Abholung des gebuchten Autos bis zu einer Stunde nach der angegebenen Zeit für die Abholung.

Ist eine Flugverspätung absehbar, ist es unabdingbar, Vermittler und Vermieter dementsprechend zu informieren – am besten schriftlich – damit die Buchung angepasst und aufrecht erhalten bleibt.

Wenn Sie Ihr Auto aufgrund einer Flugverspätung außerhalb der Öffnungszeiten abholen müssen, sollten Sie darauf bestehen, dass ein Mitarbeiter der Mietwagenfirma, gegen einen entsprechenden Preisaufschlag, bis zu Ihrer Ankunft vor Ort bleibt.

Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie den Mietwagen erst vor Ort buchen. Zur Hauptreisezeit kann dies natürlich riskant sein, mit etwas Glück lässt sich aber auch ein Schnäppchen machen.

Das Europäische Verbraucherzentrum Italien kann betroffenen Urlaubern kostenlos helfen, vorausgesetzt, es handelt sich um eine Mietwagenfirma mit Sitz im EU-Ausland, Norwegen oder Island.

stol