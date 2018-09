Kinder in Not erleben den Traum vom Fliegen

Für die Kinder ging am Freitag ein großer Wunsch in Erfüllung. - Foto: DLife

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, den Nervenkitzel eines Fluges zu erleben und Südtirol aus der Vogelperspektive zu sehen? Dieses einmalige Erlebnis ermöglichte der Aero Club Bozen den Kindern des Bildungs- und Aufnahmezentrums Punto Liberatutti am Freitagnachmittag.

Verein kümmert sich seit 1993 um Kinder in Notsituationen

Seit 1993 kümmert sich der Verein um Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren, welche in schweren Notsituationen, sei es sozialer, als auch spezifisch psychopathologischer Natur leben. Die tägliche Nachmittagsbetreuung, die der Verein für diese Kinder übernimmt, wurde durch eine Vereinbarung mit dem Betrieb für Sozialdienste Bozen und dem Sanitätsbetrieb Bozen verwirklicht.

Flug über Bozen bei strahlendem Wetter

Und auch viele besondere Aktionen werden vom Verein gestartet. So auch am heutigen Freitagnachmittag am Flughafen von Bozen. Bei strahlendem Wetter durften die Kinder und Jugendlichen vom „Punto Liberatutti“ mit den Piloten des Clubs über den Bozner Talkessel und Umgebung fliegen und anschließend die Motor und Segelflugzeuge aus nächster Nähe betrachten.

Himmlische Aktion

STOL hat mit dem Präsidenten des Vereins „Promosolida - Punto Liberatutti“, Paolo Stefanini, mit dem Präsidenten des Aero Clubs Marco Ceccon und mit dem Piloten Ferdinand Fucksbrugger über ihre himmlische Aktion gesprochen. (siehe Video)

Die Kinder und Jugendlichen werden auf Wunsch des Vereins aus Privacygründen nicht gezeigt.

