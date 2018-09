Königlicher Besuch in Südtirol

König Albert II. und Königin Paola von Belgien (in der Mitte) besichtigen im Zuge ihres Südtirol-Aufenthaltes das Kloster Neustift. Sie wurden vom Abt Eduard (r.) Fischnaller und vom Verwalter Fabian Schenk (l.) herzlich willkommen geheißen. - Foto: Kloster Neustift

Albert II. hat einen persönlichen Bezug zu Südtirol und ist deshalb immer wieder gerne im Land. Zusammen mit seiner Frau Paola sah er sich die Stiftskirche und anschließend die Stiftsbibliothek in Neustift an. Durch das Stift begleitete sie der Museumsführer Dario Tassara, der ihnen verschiedene Details und interessante Begebenheiten in italienischer Sprache näherbrachte. Ausgerüstet mit Fotoapparat und Videokamera durfte für die königlichen Majestäten auch ein Erinnerungsfoto nicht fehlen. Zum Abschluss lud der Abt zu einem Glas Eisacktaler Kerner ein.

Seit seiner Gründung im Jahr 1142 stellt das Augustiner Chorherrenstift Neustift ein wichtiges geistiges und kulturelles Zentrum dar. Die Bau- und Kunstwerke vom Mittelalter bis in die Moderne zeugen von der abwechslungsreichen Geschichte Neustifts und ziehen alljährlich viele Besucher an: Eine fachkundige Führung durch Stiftskirche, Museum, Pinakothek und Bibliothek gibt Einblick in die spannende und bewegte Geschichte des über 875 Jahre alten und bis zum heutigen Tage aktiven Augustiner Chorherrenstifts.

Königliches Dinner in Brixen

Kulinarisch ließen sich die Königlichen Hoheiten bei ihrem Aufenthalt im Eisacktal außerdem auch im Brixner „Traubenwirt“ verwöhnen. Sowohl Mittag als auch Abends speisten Albert II. und Paola am Sonntag im edel-historischen Ambiente des Traditionshauses in der Bischofsstadt.

2 Tage später statteten sie auch dem Gasthaus Kohlern in Bauernkohlern einen königlichen Besuch ab. Die Hausherren Cristina und Josef Schrott waren sichtlich erfreut und fühlten sich geehrt.

stol