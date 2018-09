Kreativ zum 8.: Bastelmesse eröffnet

Im Rahmen der Eröffnung wurden die Gewinner des Schulwettbewerbs zur Sensibilisierung rund um das Thema soziale Inklusion präsentiert, das in Zusammenarbeit mit dem Bereich Innovation und Beratung des Bildungsresorts der Autonomen Provinz Bozen–Südtirol auf Anregung von Elisabetta und Daniela - gioielli in pietra aus Vicenza ins Leben gerufen wurde: die Mittelschule von St. Martin in Thurn im Gadertal (San Martin de Tor).

Foto: Marco Parisi

Kreativ 2018 hält 2 Neuheiten bereit: Der erster Koffermarkt bietet die Möglichkeit für alle, ihre selbstgemachten Produkte jetzt auch direkt auf der Messe zu verkaufen. Neu ist auch der Kreativ-Sonntag als #FreundinnenTag.

stol