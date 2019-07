Landesbäuerin Antonia Egger Mair im Porträt

Seit März ist Antonia „Tona“ Egger Mair Landesbäuerin. Viele Interviews hat sie seither schon gegeben, viel über ihre Vorstellungen und über die künftigen Pläne der Bäuerinnenorganisation geredet. Die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ wollte einmal nicht die Landesbäuerin, sondern die Bäuerin Antonia Egger Mair kennenlernen.

Beim Besuch auf dem Obermaurerhof in Jenesien wurde schnell klar, dass die ehemalige Lehrerin und vierfache Mutter eine Macherin ist, und eine, die anpackt und die so schnell nichts in die Knie zwingen kann. Sie erzählte, wie sie sich in der Grundschulklasse gegen sieben Buben durchsetzte, wie sie nach dem frühen Tod des Vaters im elterlichen Betrieb Verantwortung übernehmen musste und wie Gleichberechtigung in ihrer Familie mit Mann und vier Söhnen funktioniert. Lesen Sie das Porträt in der „Südtiroler Frau“: ab 1. Juli am Kiosk.