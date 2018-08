Die harte Arbeit des Mäherteams hat sich gelohnt. In den letzten Monaten wurden Schnuppermähen organisiert, viele junge Leute haben dadurch die Begeisterung fürs Handmähen gefunden. Dies war auch deutlich an den vielen neuen Gesichtern beim Landesentscheid im Handmähen im Ultental zu erkennen. „Das Handmähen hat in Südtirol eine sehr lange Tradition, deshalb ist es der Südtiroler Bauernjugend ein großes Anliegen diese nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, erklärte Angelika Springeth, SBJ-Landesleiterin.

In einer Zeit von zwei Minuten, 52 Sekunden und 77 Hundertstel mähte Christian Irsara aus Abtei 100 Quadratmeter Gras ab. Damit sicherte er sich den Landesmeistertitel im Handmähen. In der Kategorie Männer gewann Florian Spiess aus Sarntal und Klaus Lanziner aus Kastelruth mähte sich auf den dritten Platz.

Frauenpower an der Sense

Bei den Damen war die 18-jährige Magdalena Egger aus Gais die Beste. Mit einer Gesamtzeit von einer Minute, 27 Sekunden und 19 Hundertstel hat sie sich den Landesmeistertitel wohlverdient. Erstmals wurde eine Mäherin aus der Kategorie Junioren Landesmeisterin. In der Kategorie Frauen gewann Andrea Staffler aus St. Walburg.

Staffelmähen

Insgesamt 15 Mäher versuchten sich beim Staffelmähen im Team zu beweisen. Das beste Team bildete die Familie Staffler aus St. Walburg und gewann den Titel in dieser Kategorie.

Die Senioren maßen sich bereits am Samstag.

