Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner im Porträt

Sigrun Falkensteiner ist eine sehr musikalische und eine überaus naturverbundene Frau. Der Musik und den Bergen will sie weiterhin treu bleiben – trotz vieler großer Herausforderungen, die mit ihrer neuen Arbeit verbunden sind. Die 43-Jährige aus Ehrenburg hat im Frühjahr Schulamtsleiter Peter Höllrigl beerbt. Das Amt wurde inzwischen umbenannt, weshalb die erste Frau auf dem Posten nun als Landesschuldirektorin bezeichnet wird. Doch das ist nur die Kosmetik über der schulischen Realität, mit der Sigrun Falkensteiner konfrontiert ist. Die ehemalige Grundschullehrerin und Schulinspektorin ist für 78 Direktionen aller Stufen der deutschsprachigen Schulen in Südtirol zuständig – viel „Stoff“ also für abwechslungsreiche und lange Arbeitstage.

Kurz vor Beginn des Schuljahres hat die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ mit Sigrun Falkensteiner über die „Baustelle Schule“ gesprochen und auch nachgefragt, warum ihr die Musik als Ausgleich gut tut und warum ihr die Berge Energie für ihre beruflichen Herausforderungen geben.

Lesen Sie das Porträt in der neuen Ausgabe der „Südtiroler Frau“, die am 1. September erscheint. Außerdem in der aktuellen Ausgabe: ein Rückblick auf die „Ladies Night“ mit vielen Schnappschüssen.