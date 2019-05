Lederhosen & Dirndln 2019: Foto hochladen und gewinnen

Eines der Gewinnerfotos von 2018 in der Kategorie der Erwachsenen: Eine lustige junge Truppe aus dem Pustertal. - Foto: Privat

Wer bei diesem „Dolomiten“-Fotowettbewerb mitmacht, hat die Chance auf tolle Preise. Die 2 besten Bilder der Kategorie „Erwachsene“ erhalten je einen Gutschein für ein Gartenfest für 25 Personen. Die Spezialbier-Brauerei Forst stellt Getränke, Fleischwaren und Festtischgarnituren zur Verfügung. Auf die Sieger der Kinderkategorie wartet ein Einkleide-Gutschein von Amadeus Tracht: alle Kinder auf dem Siegerfoto werden neu eingekleidet!

In Sonderbeilage zu sehen

Alle Fotos die innerhalb 13. Mai eingeschickt werden, veröffentlichen die „Dolomiten“ in der Sonderbeilage „Wanderparadies Südtirol“ am 18. Juni. Aus dieser Sonderbeilage können alle „Dolomiten“-Leser vom 18. bis 28. Juni ihr Lieblingsfoto per SMS wählen. Das beliebteste Foto, mit den meisten SMS-Stimmen, erhält einen Einkleide-Gutschein von Jawag.

