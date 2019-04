Lederhosen & Dirndln: Mitmachen und gewinnen

Jeder kann bis 13. Mai auf der Internetseite für nur 20 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) sein originellstes Foto in Lederhose oder Dirndl hochladen.

Tolle Preise zu gewinnen

Wer bei diesem „Dolomiten“-Fotowettbewerb mitmacht, hat die Chance auf tolle Preise. Die 2 besten Schnappschüsse in Dirndl oder Lederhose der Kategorie Erwachsene erhalten je einen Gutschein für ein Gartenfest für 25 Personen. Die Spezialbier-Brauerei Forst stellt Getränke, Fleischwaren und Festtischgarnituren zur Verfügung.

Auf die Sieger der Kinderkategorie wartet ein Einkleide-Gutschein von Amadeus Tracht. Alle Kinder auf dem Siegerfoto werden neu eingekleidet.

In Sonderbeilage zu sehen

Alle eingeschickten Fotos werden in der „Dolomiten“-Sonderbeilage „Wanderparadies Südtirol“ am 18. Juni veröffentlicht. Dabei können alle „Dolomiten“-Leser vom 18. bis 28. Juni ihr Lieblingsfoto per SMS wählen. Das beliebteste Foto mit den meisten SMS-Stimmen erhält einen Einkleide-Gutschein von Jawag.

stol