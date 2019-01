Mainfelt bei „My Hit. Your Song“ im Finale

In der neuen Pro7-Show „My Hit. Your Song.“ singen Solo-Künstler oder Bands, meist Newcomer, die Songs ihrer Musik-Idole – vor ihren Idolen selbst.

Mit dabei in der am Donnerstag ausgestrahlten Episode: Die Schlanderser Band Mainfelt. Damit folgen sie auf Max von Milland, der in der Folge am vergangenen Donnerstag Lieder von Namika im Südtiroler Dialekt vorgetragen hatte.

Ab 20.30 Uhr brachten sie ihre Interpretation der Hits der deutschen Pop-Gruppe No Angels zum Besten, darunter „Daylight in Your Eyes“. Neben 7 weiteren Künstlern hatten auch die Vinschger die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen. Gegen sie trat die Band „Aroma“ aus Hamburg an.

Nachdem „Mainfelt“ ihre Interpretation von „Daylight in Your Eyes“ vor Lucy und Sandy von den No Angels zum Besten brachten, war Sandy „erst mal platt“, wie sie zugab. Lucy war begeistert, wie 2 junge Bands ihre Musik interpretierten: „Irgendetwas haben wir richtig gemacht“, meinte sie gerührt.

Unter dem Applaus einer großen Fangruppe spielte Mainfelt schließlich noch den Song von 2001: „There must be an angel“.

stol