Manuel Neuer wieder zu Gast in Südtirol

Der Torhüter des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nutzt die letzten Urlaubstage vor dem Einstieg zum Training der Bayern und überquert mit zwei Freunden auf dem Rennrad die Alpen.

Von München geht es zum Lago Maggiore. Dabei machte er am Wochenende einen Zwischenstopp in Südtirol. Sowohl in Prad am Stilfser Joch, als auch in Meran hielt sich Neuer auf.

In Meran genehmigte er sich dann mit seinen Freunden einen Drink in der Cocktailbar Rossini. Dies blieb natürlich nicht unbemerkt.

stol/Z