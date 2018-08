Martin Perkmann: „Tik Tak (Die Welt steht still)“

Der neue Song lässt die Zeit für einen Moment still stehen. „Wir sehen uns um und können in aller Ruhe beobachten, was rund um uns herum passiert“, heißt es in „Tik Tak (Die Welt steht still)“. „Im Song ist dieser Moment ein positiver Augenblick, in dem die Zeit auch für immer stehen bleiben könnte“, sagt Perkmann zu seiner neuen Single.

Ist es am Ende ein Lovesong? Ist es ein Song über das Leben? Ist es ein über Freundschaft? „Es ist ein Song über all die schönen Momente, die wir in uns tragen“, so der Musiker. Musikalisch bewegt sich „Tik Tak (Die Welt steht still)“ zwischen Soul und Pop, zwischen Leisen E-Pianos und euphorischen Chören.

Die Songs auf der EP „Augenblickfänger“ bewegen sich in den verschiedensten Facetten von Popmusik - zwischen Funky Gitarren, getragenen Klavierparts, großen Chören und groovenden Beats. Die erste Single-Auskoppelung „Ich geb meinen Träumen Namen“ lief in nahezu allen Radiostationen des Landes und konnte so viele Südtiroler Musikinteressierte erreichen. Auch das Video zum Song wurde im Netz bis zu diesem Zeitpunkt einige Tausend Male gesehen.

stol