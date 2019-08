Michael Aster sucht Fans für Musikvideo

Am Freitag, 23. August, erschien die neueste Single von Michael Aster. „Verliebte“, so der schlichte Titel. Der Girlaner Liedermacher singt dabei von den besonderen Gefühlen und Erlebnissen vertrauter Zweisamkeit.

„Euphorie, Verträumtheit und Optimismus leben hoch, wenn man glücklich verliebt ist, während Probleme und Sorgen in den Hintergrund rücken,“ so Aster.

Wie bereits bei den vorherig erschienenen Songs „Lissabon“, „Oben“ und „Paralleluniversum“ setzt der auf die Zusammenarbeit mit Chris Kaufmann und Dominik Aster.

Die Sängerin Sophie Rabanser tritt im zweiten Teil des Songs in Erscheinung und drückt diesem ihren Stempel auf

Video in Produktion

Das Musikvideo zum Song befindet sich noch in der Planungsphase. Für das Video möchte der Musiker Fans, Freunde und Bekannte auffordern, ihren Beitrag zu leisten.

„Alle können Bilder und/oder Kurzvideos einsenden, welche dann im Rahmen des Musikvideos veröffentlicht werden. Egal ob verliebt in einen Menschen, in die Natur, in dein Haustier oder in das Leben selbst. Schick uns einfach deinen verliebten Moment “, erklärt Michael Aster gegenüber STOL.

Sämtliche Beiträge können an die E-Mail Adresse [email protected] eingesendet werden.

stol

Michael Aster veröffentlichte am Freitag seine neue Single „Verliebte“.