Mit dem Smartphone auf Zeitreise

Umzug auf der Talferbrücke in Bozen in den 50er oder 60er Jahren. - Foto: Projekt Lichtbild/Foto Pedrotti - Bestand Südtirol Tourismuswerbung. - Foto: Amt für Film und Medien

Wie sah der Bozner Waltherplatz vor hundert Jahren aus, wie die Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, der Graben in Bruneck oder der Lienzer Hauptplatz? Die Antwort darauf gibt die neue App „Timetrip Pics“, was soviel heißt wie „Zeitreise Bilder“. Sie zeigt den Wandel zentraler Orte anhand historischer Photographien. Die App wurde im Rahmen des Interreg-Projekts „Lichtbild. Kulturschatz Historische Photographie“ entwickelt und steht in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Englisch zur Verfügung. Informationen zum Projekt Lichtbild gibt es auf dessen Internetseite, wo man in einem eigenen Bereich auch die App herunterladen kann.

Historische Plätze in 4 Städten

Über die App können mit dem Smartphone historische Stadtansichten zentraler Plätze in vier Städten Tirols und Südtirols abgerufen und mit den aktuellen Aufnahmen verglichen werden. Die geschichtsträchtigen Bilder sind in aktuelle 360-Grad-Aufnahmen eingebaut. Mit der Zeitleistenfunktion können die historischen Fotografien und 180 Jahre Geschichte der Fotografie in Tirol und Südtirol durchstöbert werden. An historischen Orten wie der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck, dem Johannesplatz in Lienz, dem Brunecker Kapuzinerplatz oder der Talferbrücke in Bozen zeigen sich Geschichte und Entwicklung: Marktstände, flanierende Spaziergänger, politische Aufmärsche, Paraden oder Verkehrsstaus und eine Rückkehr zur Fußgängerzone.

Der Bozner Waltherplatz im Jahr 1910 - Foto: Projekt Lichtbild/Sammlung Kurt Stauder – TAP

Südtiroler Partner des Interreg-Projekts „Lichtbild. Kulturschatz Historische Photographie“ sind neben dem Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst in Lienz und der Stadtgemeinde Bruneck das Landesamt für Film und Medien und die Landesateilung Museen. Zudem beteiligen sich das Südtiroler Landesarchiv, die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, die Tiroler Landesmuseen und das Tiroler Bildungsforum als assoziierte Partner am Projekt.

lpa