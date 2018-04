Naturns: Buntes Programm im Prokulus Museum

Am 10. Mai findet eine Krimilesung im Prokulus Museum statt. Thomas Raab, Musiker, Kabarettist und österreichischer Krimipreisträger 2017 wird im Museum aus seinem aktuellen Kriminalroman „Der Metzger“ lesen. Der charismatische Wiener Autor wird mit seinem Bestseller sicher für Gänsehaut, aber auch für viel Unterhaltung sorgen.

13. Mai 2018 Internationaler Museumstag

Auch dieses Jahr beteiligt sich das Prokulus Museum in Zusammenarbeit mit dem Prokulus Kulturverein an dieser weltweiten Veranstaltung. Das Museum ist an diesem Tag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr kostenlos zugänglich. Unter anderem wird für die kleinen Gäste gegen 13.30 Uhr eine Schatzsuche organisiert und um 16 Uhr wird das Familienkonzert „Der Kaiser, der Musik liebte - Kaiser Maximilian I. und die Musik seiner Zeit“ mit Peter Waldner aufgeführt.

stol