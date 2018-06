„Neues aus Feld und Hof“: Nützlinge und Schädlinge

Loading the player...

Um so manchem Käfer das Leben möglichst schwer zu machen, versucht er es mit der Alkoholfalle. Ein komplexes System an Umleitungen soll verhindern, dass Schnecken rechtzeitig an die reifen Äpfel kommen.

Am Ende steht fest: der europäische Marienkäfer hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem.