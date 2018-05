North 3: Gietl und Messini bezwingen Ortler

„Von Nord nach Nord“ hieße vor 27 Jahren das Projekt, in dem schon Hans Kammerlander und Hans-Peter Eisendle in nur 24 Stunden zuerst die Nordwände des Ortlers und anschließend die große Zinne bestiegen.

In „North 3“ wollen Gielt und Messini nun in 48 Stunden auch noch den Gipfel des Großglockners erklimmen.

Am Sonntagabend sind die beiden Extremsportler auf Südtirols höchsten Berg, den Ortler, gestartet, gegen 0.35 Uhr erreichten sie trotz Regen den Gipfel. Anschließend ging es nach dem Abstieg mit dem Fahrrad wieder zurück nach Bozen, wo sie sich am Montagmorgen in der Franziskaner-Bäckerei für die Weiterfahrt stärkten.

Anschließend geht es - wie schon vor 27 Jahren - mit dem Rad weiter nach Toblach, wo die große Zinne wartet. Großes Finale ist dann der höchste Berg Österreichs, der weitere 117 Kilometer mit dem Rad entfernt liegt: der Großglockner.

Mit dem Projekt wird die Organisation „Südtirol Hilft“ unterstützt.

stol/liz