Ober-, Berufs- und Fachschulen: Online-Einschreibungen ab 15. Februar

Die entsprechenden Ansuchen sind telematisch über den persönlichen Bereich „myCIVIS" im Südtiroler Bürgernetz einzureichen, dem Portal für die Online-Dienste der öffentlichen Verwaltungen in Südtirol. Der Zugang zum Einschreibeformular erfolgt entweder über die digitale Identität SPID oder über die in den Gemeindeämtern aktivierte Bürgerkarte eines Elternteils samt Lesegerät und PIN.

Zulassung nach Vorrangkriterien oder aufgrund einer Aufnahmeprüfung

Bei der Einschreibung in besondere Fachrichtungen mit einer begrenzten Anzahl von Plätzen erfolgt die Zulassung nach Vorrangkriterien oder aufgrund einer Aufnahmeprüfung. In diesen Fällen ist daher lediglich die Einschreibung in die ausgewählte Schule gesichert, nicht aber unbedingt in die gewünschte Fachrichtung.

Nach Mitteilung einer eventuellen Nichtzulassung zur gewünschten Fachrichtung ist einen Schulwechsel noch möglich. Weitere Informationen erteilen die Schuldirektionen, die jenen Eltern, die nicht über die erforderlichen EDV-Geräte verfügen, auch Hilfestellung bieten.

Einschreibung in die Folgeklassen der Oberschule

Die Einschreibung in die Folgeklassen der Oberschule (2. bis 5. Klasse) erfolgt von Amts wegen und muss nicht eigens beantragt werden. Für die Einschreibung in eine private Oberschule wenden Sie sich bitte direkt an das Sekretariat der Privatschule.

Alle Informationen zur digitalen Identität SPID und zu den Einschreibungen gibt es im neuen Südtiroler Bürgernetz CIVIS, unter https://my.civis.bz.it/schuleinschreibung.

