Olympia-Rennanzug zu ersteigern: Die letzten Minuten

Im Rahmen der Preisverleihung am Freitagabend beim Ball des Sports in Meran hat Windisch sich bereit erklärt seinen Rennanzug mit dem er in bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gleich doppelt Bronze holte, für die Auktion zur Verfügung zu stellen. Dazu kommen die Startnummer der Mixed Staffel, in der Dominik und die 3 anderen Bronze geholt haben, sowie ein Fan-Schal.

Windisch möchte etwas zurückgeben

Entstanden ist die Idee gemeinsam mit Dominiks Sponsor KIKU, weil Dominik einfach der Südtiroler Sporthilfe was Gutes tun wollte. Auf ihren Beistand konnte er sich stets verlassen, und jetzt möchte er sich für diese Hilfe und das Vertrauen erkenntlich zeigen und etwas zurück geben - der Erlös kommt natürlich der Südtiroler Sporthilfe zugute.

Bis Dienstag, 8.25 Uhr mitbieten

Angekündigt hat es Dominik Windisch beim Ball des Sports auf der Bühne. Sofort hat Raiffeisen Online übernommen, die bewährte Versteigerungsplattform, die sie für „Südtirol hilft“ kostenlos programmiert hatten, auch dafür zu adaptieren. Mitbieten kann man unter www.suedtirol1.it bis zum Dienstag – um Punkt 8.25 Uhr fällt der Hammer.

Zusätzlich gibt es in der Früh auch eine Telefon-Hotline ins Studio: Unter der Nummer 0471/443033 kann kurzfristig noch ein Angebot abgegeben werden. Dazu wird Dominik Windisch am Dienstagmorgen selbst ins Funkhaus zu den beiden Moderatoren Sarah Bernardi und Daniel Winkler kommen.

In dieser Stunde steht das Angebot bei 1500 Euro, jedoch haben die Ersteigerer noch etwas Zeit sich den Rennanzug sowie den Fan-Schal zu ergattern.

stol