Oswald von Wolkenstein-Ritt: Ritten siegt erneut

Der 36. Oswald von Wolkenstein-Ritt präsentierte sich am Sonntag bis zum Finale auf Schloss Prösels außerordentlich spannend.

Nach dem Ringstechen auf dem Kofel in Kastelruth lag zunächst die Mannschaft Sarntal Durnholz auf dem 1. Platz, vor Kastelruth Dorf und Kastelruth Hauenstein. Mitfavorit Ritten belegte in Kastelruth den guten 4. Platz. Nach dem Labyrinth ins Seis lag Kastelruth Dorf bereits vorne, Ritten immer noch auf Platz 4.

Auch beim Hindernisgalopp auf dem Völser Weiher waren beide Mannschaften in Topform und ähnlich schnell.

Insgesamt hatte sich zusätzlich noch das Team Kastelruth Tisens 2 unter die Top 3 gemischt. Die finale Entscheidung fiel erst am Ende des Starterfeldes auf Schloss Prösels. Vor zahllosen begeisterten Zuschauern und bei heißen Temperaturen legten die Rittner eine tolle Bestzeit beim Torritt hin. Trotz ihrer herausragenden Leistung verpasste Kastelruth Dorf (Martin Peterlunger, David Tirler, Peter Hofer, Alexander Rier) am Ende um weniger als eine halbe Sekunde den Sieg.

Den dritten Platz am Ende des Tages erreichte Kastelruth Tisens 2 mit Hannes und Christian Jaider, Theodor Königsrainer und Paul Scherlin. Die neue Wanderstandarte von Bildhauer Erich Trocker aus Kastelruth geht somit für ein Jahr mit Ritten.

Insgesamt traten in diesem Jahr wieder 36 Mannschaften an, um sich auf den vier Turnierplätzen beim Ringstechen am Kofel in Kastelruth, im Labyrinth in Seis, beim Hindernisgalopp auf dem Völser Weiher und beim alles entscheidenden Torritt vor dem Schloss Prösels in Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit ihren Pferden zu messen.

Der Oswald von Wolkenstein-Ritt hat wieder Tausende Zuschauer in seinen Bann gezogen. Nicht nur die vier Spiele am Sonntag, sondern auch das große Fest am Freitag und Samstag in Völs mit mittelalterlichem Markt, Feuershow und Live-Musik waren sehr gut besucht.

stol