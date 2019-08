Päpstlicher Segen für Südtiroler Kunst

Papst Franziskus bei der Segnung der handgefertigten Statue „Our Lady Of Knock“ aus Gröden. - Foto: Privat

Ein größeres Highlight kann es für eine Kircheneinrichtungs-Werkstatt wohl kaum geben: Am Mittwoch wurde die handgeschnitzte „Our Lady Of Knock“ im Vatikan geweiht.

Papst Franziskus bei der Segnung der Statue aus Gröden. - Foto: Privat

Die Statue wurde für den weltbekannten Wallfahrtsort Shrine of Knock realisiert. Bevor das Werk jedoch nach Irland gesendet wurde, erhielt es von Franziskus den päpstlichen Segen. Geschnitzt wurde die Madonna in Lindenholz und mit Ölfarben bemalt. Eine eigens in Süditalien angefertigte Krone aus Gold ziert das Haupt der Statue.

Die handgeschnitzte Statue der Heiligen Jungfrau von Knock. - Foto: Privat

Papst Franziskus freute sich mit dem Erzbischof von Tuam, Rev. Michael Neary und den beiden Firmeninhabern, Robert und Filip Stuflesser.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Grödner Familienunternehmen Ferdinand Stuflesser 1875, das seit über 140 Jahren rein handgefertigte und personalisierte Statuen und Schnitzereien verwirklicht, im Vatikan gewürdigt wurde. Dennoch bleibt es ein Ereignis, das noch lange einen besonderen Platz in der Geschichte des Südtiroler Unternehmens einnehmen wird.

stol