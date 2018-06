„Pizza Endstazione“: Hohn und Spott für DFB-Team

Ausländische Medien spotten mit Schlagzeilen wie „From Russia with Löw“. In den sozialen Netzwerken kursieren die „Pizza Endstazione“ oder Bundestrainer Joachim Löw mit Maradona-Stinkefingern. Ein Satire-Artikel wird zum Online-Hit. Das überraschende Vorrunden-Aus bei der WM in Russland bescherte dem entthronten Fußball-Weltmeister Deutschland Hohn, Häme und Spott.

In Land des WM-Verpassers Italien schwingt nach dem Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft besonders gern Schadenfreude mit. „Wir sehen uns am Strand“, titelte die Sportzeitung „Corriere dello Sport“ am Donnerstag, sogar mit deutscher Übersetzung.

Auch die Brasilianer, die bei der letzten WM im Jahr 2014 von Deutschland in hohem Bogen mit einem schmerzhaften 1:7 aus dem Turnier gekickt worden sind, freuen sich sichtlich über das vorzeitige Ausscheiden der Deutschen Mannschaft.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27. Juni 2018

Aber auch Bundestrainer Joachim Löw bleibt nicht verschont.

Der „Postillon“ vermeldet am Donnerstag: Auch der türkische Präsident Tayyip Erdogan ist sehr enttäuscht von seinen beiden Freunden in der deutschen Nationalelf.

Und auch die Kanzlerin Angela Merkel taucht immer wieder in den sozialen Netzwerken auf

L'Italia fuori dai Mondiali fa malissimo.

La Germania eliminata ai gironi e sconfitta dalla Corea del Sud aiuta.#korger#CoreaDelSudGermania#WorldCuppic.twitter.com/WkZAzPxqvo — Antonio Sicilia (@siciliantonio) 27. Juni 2018

Das Spiel Deutschland gegen Südkorea kam insgesamt nicht so gut an.

Die Deutschland- Fans in Südtirol wissen sich jedoch zur Wehr zu setzen und lassen mit einem lustigen Konter- Video die verpasste WM- Chance der Italiener wieder präsent werden.

Was bleibt, ist die Einsicht, dass die Deutschen nicht die Ersten waren, die als amtierende Weltmeister die Fußballweltmeisterschaft bereits in der Vorrunde verlassen mussten.

Bis zur nächsten WM in vier Jahren!

