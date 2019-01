Proveis: Abgeschieden, aber es fehlt an nichts

Besonders ältere Menschen können noch Geschichten erzählen – aus einer Zeit, in der man als Proveiser zu Fuß in ein italienisches Dorf in der Nähe wanderte, und das Nötigste in einem Rucksack wieder nach Hause zurücktransportierte. So manche dachten gar, Proveis befände sich im Vinschgau, da man den Ort wegen seiner Abgeschiedenheit einfach nicht genügend kannte.

Der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ hat ein Portrait des abgeschiedenen Dorfes geschaffen.

