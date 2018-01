Rittner Drillinge ganz groß im Eisschnellauf - VIDEO

Die Drillinge Zada, Hamsa und Hassan Dzudzevic erzählen in einem Bericht der Sendung „Südtirol Heute“, was sie am Eisschnelllauf besonders lieben und wie es ist, als Geschwister im gleichen Team zu sein.

Ob sich die Geschwisterliebe in der Sportmannschaft bemerkbar macht, erkundigt sich „Südtirol Heute“ bei den Jugendlichen und ihrer Trainerin.

