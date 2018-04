Rückgang der Gletscher auch in Südtirol

„In den 70er Jahren waren die Winter kalt und schneereich, so dass wir beim Bau der Rieserferner-Hütte 1976 noch mitbekommen haben, wie der Gletscher an Eismasse zulegte. Den Gletscherrückgang habe ich im Laufe der 80er Jahre bemerkt. Besonders verstärkt hat er sich in den Jahren 1989/90/91“, erinnert sich Gottfried Leitgeb, seit 38 Jahren Hüttenwirt der Rieserferner-Hütte und seit weit über 20 Jahren Mitglied in der Lawinen- sowie der Zivilschutzkommission.

D/Sabine Peer