STOL im neuen Look: Entdecke uns neu!

In wenigen Tagen ist es soweit: STOL bekommt einen neuen Look!

Seit über 20 Jahren bietet STOL Nachrichten für Südtirol aus Südtirol und der Welt. In diesen Jahren hat sich nicht nur die Welt des Internets und der Nachrichten verändert, sondern auch der Benutzer, der schon längst nicht mehr nur am Computer im Internet surft, sondern vor allem mobil am Smartphone und am Tablet die aktuellen Nachrichten abruft.

Auch STOL hat sich mit dem Rhythmus der Zeit verändert: Immer wieder wurde das Layout angepasst, vor einigen Jahren folgten eine mobile Seite und die STOL-App.

Kommende Woche folgt der nächste Streich: STOL bekommt ein neues Gesicht, ein neues Gewand, einfach alles neu – und wir vom STOL-Team freuen uns schon sehr, unseren Lesern das Ergebnis zahlreicher Arbeitsstunden präsentieren zu dürfen!

Einen ersten Eindruck vom neuen Layout gibt’s im Video, aber zu viel wollen wir vorab natürlich nicht verraten.

Entdecke uns neu... in Kürze auf STOL.

