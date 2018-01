Schreibwerkstatt für Senioren - VIDEO

Die Senioren können in der Schreibwerkstatt in Gummer ihre Erinnerungen aufschreiben und in geselliger Runde davon erzählen. Für viele ist das Schreiben eine Herausforderung, da sie den Schulunterricht nur in italienischer Sprache hatten.

„Südtirol Heute“ ließ die Zeitzeugen zu Wort kommen.

stol