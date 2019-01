Schwimmen an der „Kuppelwieser Beach“

Seit Jahren und Jahrzehnten ist ein Uferplatz am Stausee sein Ort, an den er jeden Morgen einen halben Kilometer wandert. Dort angekommen, muss es schnell gehen: Breitenberger schält sich aus seiner Kleidung und springt ins kühle Nass. Genau 40 Sekunden schwimmt er dort jeden Morgen, dann zieht er sich schnell an, sonst droht eine Erkältung.

Der Erwachsenenbildner aus Ulten kennt Kranksein nicht: Das eiskalte Bad fördert seine Durchblutung und seine Abwehrkräfte. Aber weiterempfehlen würde er das Bad in der selbsternannten „Kuppelwieser Beach“ dennoch nicht jedem, gibt er im Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ zu.

stol