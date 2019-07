So kocht - und feiert - Südtirol

Christian Troger hatte zu dieser Feier seine Familie und engsten Freunde eingeladen, welche den Tag mit allen Sinnen genießen konnten. Selbst der Wettergott hatte ein Einsehen. Erst als sich die Feiernden in die Stube der Gompm-Alm zurückgezogen hatten, kam der Regen.

Zaubern musste aber das Team von „So kocht Südtirol“ auch organisatorisch. Eigentlich hätte die Feier am Fuße der Drei Zinnen stattfinden sollen und es war bereits alles vorbereitet. Schlechtwetter hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Mure geführt, welche die Straße nach Schluderbach unterbrach. Innerhalb von nur einem Tag musste alles umgeplant werden. Der Wirt der Gompm-Alm im Hirzergebiet, Helmuth Gufler, erklärte sich sofort bereit einzuspringen. Dank der Meisterleistung des Köcheteams und der Unterstützung vieler Begeisterter, tat die Umplanung der Stimmung und der Feier keinen Abbruch.

Die größten Gewinner sind aber Bedürftige in unserem Land, Menschen, die in Not geraten sind und denen mit dieser Aktion stolze 25.000 Euro zugutekommen. Das Hotel „Castel“ in Dorf Tirol hat nämlich die Summe der Versteigerung noch aufgerundet.

