Sommer voller Emotionen in der Therme Meran – ab 11. Mai

Seit heurigem Frühjahr erstrahlt die Therme Meran in neuem Glanz: mit neuen Ruheräumen mit 200 zusätzlichen Liegen und Sitzmöglichkeiten, einem Kneippbecken und gemütlichen Fire Places im neu geschaffenen Glaskubus zwischen Badehalle und Fitness Center sowie einer neuen und größeren Saunawelt mit vielen Highlights wie Panoramaterrasse und Roof Whirlpool. Mit Beginn der Sommersaison am 11. Mai und der damit verbundenen Öffnung des großzügigen Thermenparks wird die Therme Meran zum einzigartigen Gesamterlebnis.

Sommersaison vom 11. Mai bis 15. September

Die 10 Outdoor-Pools im Thermenpark sind täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet – der Innenbereich mit Badehalle bis 22 Uhr. Für die Besucher stehen im mediterran gestalteten Park eine großzügige Liegewiese mit ruhigen Ecken, Beachvolleyballfeld sowie Trainingsflächen zur Verfügung. Für Sonnenhungrige, Badefreudige und Sportbegeisterte aber auch für Gäste, die Ruhe und Entspannung suchen, bietet die Therme Meran in ihrem Park das richtige Angebot. Attraktionen sind der Thermenparcours mit Quell- und Strömungsbecken, Warm- und Kaltwasserbecken und der Kneippparcours, ein Dampfbad sowie ein großes Sportschwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Ein beliebtes Fotomotiv ist der Steg, der durch den Seerosenteich führt. Ein weiteres Highlight sind die acht Relax Lounges, die jeweils zwei Personen Platz bieten und für mehr Privatsphäre sowie zusätzlichen Schatten sorgen – sie können eigens gemietet werden.

Fitnessprogramm für Aktive

Für alle Besucher, die ihre Fitness verbessern und dabei Spaß haben wollen, gibt es eine Outdoor-Trainingsfläche. Zwei Mal pro Woche organisieren die Trainer des Fitness Center spezielle Workouts wie Yoga (nur bei schönem Wetter mittwochs um 18.00 Uhr) und Tac Fit (nur bei schönem Wetter mittwochs um 19.30 Uhr) für die Fitness Kunden. Für alle Thermengäste gibt es auch in diesem Sommer Aqua Gym (donnerstags und samstags um 10.30 Uhr), Aqua Bike (dienstags um 10.30 Uhr) und Aqua Deep (freitags um 10.30 Uhr) im Nichtschwimmer-Becken.

Kinderprogramm mit Spaß und Spiel

In den Sommermonaten ist der Thermenpark ein Paradies für Kinder: Planschen im Kinderbecken, die 30 Sumpfschildkröten in ihrem Seerosenteich beobachten und jede Menge Platz zum Spielen. Auf dem Programm stehen zwei Kinderfeste, Animation an den Wochenenden und täglich Spiele in der „Ferragosto“-Woche. Am Samstag, 1. Juni (bei Schlechtwetter am 2. Juni) geht es mit dem großen Eröffnungsfest los: Die Kinder dürfen sich von 11 bis 19 Uhr phantasievoll schminken lassen, in der Hüpfburg nach Lust und Laune herumtollen und sich über Gratis-Eis freuen. Im Juli und August sorgen die Betreuer an jedem Samstag und Sonntag für gute Laune und Unterhaltung, in der „Ferragosto“-Woche sogar täglich. Die Animation findet bei gutem Wetter jeweils von 13 bis 18 Uhr statt. Am Samstag, 24. August (bei Schlechtwetter am 25. August) wird von 11 bis 19 Uhr das große Abschlussfest gefeiert.

Konzerte am Thermenplatz

Wer laue Sommerabende am liebsten unter freiem Himmel verbringt, der lässt den Tag am besten bei einem Aperitif am Thermenplatz ausklingen. Die Terrasse des Bistros ist außerdem einer der beliebtesten Plätze, um die Live-Konzerte auf dem Thermenplatz zu genießen. Die Highlights in diesem Sommer: Am 7. August spielen um 21 Uhr (Einlass um 19 Uhr) die deutschen Country-Pop-Stars „The BossHoss“ ihre Songs wie „Don’t Gimme That“ und „Dos Bros“; am 23. August um 21 Uhr (Einlass um 19 Uhr) sind die österreichischen Senkrechtstarter „Seiler & Speer“ mit ihren Hits wie „Ham kummst“, „Ala bin“ und „Herr Inspektor“ zu Gast. Die Konzerte werden in Zusammenarbeit mit Südtirol 1 und Kunterbunt organisiert. Das aktuelle Programm gibt es auf der Webseite der Therme Meran unter www.thermemeran.it

