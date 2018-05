Sommertrend: Einteiler statt Bikini

Mit Spitze, asymmetrischem Schnitt, großen Volants oder auffälligen Mustern: Der Badeanzug aus den 1960er Jahren war lange fernab der Sommertrends. In diesem Jahr kommen die Einteiler wieder vermehrt zurück. Miss Südtirol 2017 Bettina Manfra und die diesjährige Miss Johanna Ciech stellen modische Teile am Kalterer See vor.

