Südtirol blickt zur WM: Der Fan-Mix

29 Vertreter von insgesamt 32 teilnehmenden Ländern hat STOL in seiner Serie „Südtirol blickt zur WM" gefunden und kurz vorgestellt.

Laut den jüngsten ASTAT-Erhebungen leben in Südtirol Menschen aus knapp 140 Ländern der Welt. Auch die Teilnehmerländer der Fußball-WM sind fast alle vertreten. STOL hat sich auf die Suche nach Personen aus diesen 32 Ländern gemacht und stellte sie in den letzten Wochen in einer Video-Serie kurz vor.

Gefunden haben wir schlussendlich 29 Vertreter der insgesamt 32 teilnehmenden WM-Länder.

In alphabetischer Reihenfolge waren das:

Ägypten Mahmud Singer Argentinien Marcelo Rosato Siri Australien Lindsay Berrett Belgien Dominique De Cock Brasilien Claudia Volpato Costa Rica Dänemark Niels Peter Morck Deutschland Markus Dorn England Andrew Speak Frankreich Vanessa Roussel Iran Mehdi Darvishi Island Erlendur Elvarsson Japan Junko Kinugawa Kolumbien Jaime Silvera Kroatien Josko Mukic Marokko Abdelouahed El Abchi Mexiko Diego Magallon Nigeria Kelly Asemota Panama Peru Abelito Carvajal Polen Michal Kamil Lemanski Portugal Sandra Costa Russland Olga Shetko Saudi-Arabien Schweden Marie Mawe Schweiz Pater Urban Stillhard Senegal Mohamed Thioune Serbien Tea Cakic Spanien Noemi Carpi-Martin Südkorea Yuye Kim Tunesien Hossin Mnassar Uruguay Carolina Nunez

Leider konnten wir niemanden aus Costa Rica, Panama und Saudi Arabien ausfindig machen. Laut ASTAT leben derzeit 2 Personen aus Costa Rica, 7 Personen aus Panama und kein einziger aus Saudi Arabien in Südtirol .

