Südtirol blickt zur WM - heute: Jaime aus Kolumbien

Laut ASTAT leben derzeit 215 Personen aus Kolumbien in Südtirol.

Einer davon ist Jaime Silvera. Bereits seit 19 Jahren lebt er in Südtirol, genauer gesagt in Bozen. Derzeit arbeitet er als Barist, vorher hat er an der Universität Trient Politikwissenschaft studiert.

Auch der Kolumbianer hat sich den Fragen von STOL gestellt.

