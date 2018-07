Südtirol blickt zur WM - heute: Mahmoud aus Ägypten

Loading the player...

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 165 Personen aus Ägypten. Eine davon ist Mahmoud Singer. Seine Familie stammt ursprünglich aus der ägyptischen Hafenstadt Alexandria am Mittelmeer, er selbst ist jedoch in Bozen geboren und aufgewachsen.

Bei der Fußballweltmeisterschaft fieberte er für das ägyptische Team mit und ist trotz des frühen Ausscheidens mit der Leistung seines Teams zufrieden. Denn der siebenmalige Afrikameister war bislang lediglich im Jahr 1934 und 1990 bei einer Weltmeisterschaft vertreten und schaffte es 1934 sogar bin ins Achtelfinale.

Im STOL-Interview verrät Mahmoud, dass die ägyptische Nationalmannschaft für ihm das Ziel schon alleine durch die Qualifikation an der Weltmeisterschaft erreicht hat.

