Südtirol blickt zur WM - heute: Marie aus Schweden

Marie Måwe kommt aus Sorsele in Schweden, welches fast am Polarkreis liegt.

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 29 Personen aus Schweden. Eine davon ist Marie Måwe. Sie stammt ursprünglich aus Sorsele in Nordschweden, also fast am Polarkreis und lebt nun seit 12 Jahren in Bozen.

Schweden absolviert das WM- Achtelfinale am heutigen Dienstag um 16 Uhr gegen die Schweiz. Dabei wird die Schwedin Marie Måwe natürlich auch mitfiebern, wie sie im STOL-Interview verrät.

