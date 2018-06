Südtirol blickt zur WM - heute: Mohamed aus dem Senegal

Loading the player...

Laut ASTAT leben derzeit 390 Personen aus dem Senegal in Südtirol.

Einer davon ist Mohamed Thioune aus St. Louis. Bereits seit 16 Jahren lebt der junge Mann in Südtirol, zuerst lebte er in Meran, jetzt in Bozen, und ist als Grafiker tätig. Auch er hat sich den Fragen von STOL gestellt.

Der Senegal liegt in Westafrika, hat gut 14,3 Millionen Einwohner (Stand 2016). Die Hauptstadt ist die Millionenstadt Dakar.

stol