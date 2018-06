Südtirol blickt zur WM - heute: Noemi aus Spanien

Laut ASTAT leben derzeit 153 Personen aus Spanien in Südtirol.

Eine davon ist Noemi Carpi Martin. Sie stammt aus Lleida in der Nähe von Barcelona. Sie lebt seit 19 Jahren in Südtirol, genauer gesagt in Bozen, und arbeitet als Spanisch-Professorin an einem Gymnasium.

Auch die Spanierin hat sich den Fragen von STOL gestellt.

