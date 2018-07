Südtirol blickt zur WM - heute: Vanessa aus Frankreich

Vanessa Roussel kommt ursprünglich aus einer kleinen Hafenstadt in Frankreich.

Loading the player...

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 126 Personen aus Frankreich. Eine davon ist Vanessa Roussel. Sie stammt ursprünglich aus Doëlan, einem kleinen Hafenstädtchen in Frankreich, und lebt bereits seit 6 Jahren in Sterzing.

Vanessa verfolgt die Fußballweltmeisterschaft sehr genau. Im STOL-Interview verrät die gebürtige Französin, dass sie mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden ist und das es bis jetzt sehr gut für die französische Nationalmannschaft lief.

Und es sollte für die Franzosen auch weiterhin gut laufen. Am Tag des Interviews ahnte sie noch nicht, dass ihre Mannschaft es bis ins Finale schaffen wird.

stol