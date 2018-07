Südtirol blickt zur WM - heute: Yuye Kim aus Südkorea

Laut ASTAT leben in Südtirol derzeit 7 Personen aus Südkorea. Eine davon ist Yuye Kim. Sie lebt bereits seit 11 Jahren in Südtirol, genauer gesagt in Jenesien. Dort arbeitet sie in leitender Position im Tourismusverein.

Sie verfolgt die Fußball-WM leidenschaftlich und war sehr froh, als „ihre“ Mannschaft EX-Weltmeister Deutschland rausgekickt hat.

stol