Südtiroler Ärzte für die Welt: Ultraschall-Kurs für junge Ärzte in Äthiopien

In Zusammenarbeit mit SIUMB Bozen, der Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, begaben sich die Ärzte Toni Pizzecco, Meinhard Kritzinger, Alder Casadei, Giuseppe Roscia und Aaron Roscia Mitte Mai nach Attat, um einen intensiven, Basiskurs in Echographie für äthiopischen Ärzte und Health Officers abzuhalten. Durch die Unterstützung der Stiftung Col Alto und anderer Gönner konnte der Verein 5 Ultraschallgeräte ankaufen und nach Äthiopien senden.

22 Teilnehmer haben sich mit viel Begeisterung am Kurs beteiligt, der außer einem täglichen theoretischen Teil, hauptsächlich Praxiswissen vermittelte. Am Ende des Kurses gab es ein Teilnahmezertifikat für alle. Das Krankenhaus Attat befindet sich in ländlicher Gegend, 180 Kilometer südwestlich von Addis Abeba. Es ist ein wichtiges Lehr-Krankenhaus für Jungärzte und Health Officers in der Region. Als nächsthöhere Überweisungsinstanz für 43 größere und kleinere Gesundheitszentren, betreut es mit 97 Betten 1.000.000 Menschen in einem Einzugsradius von 100 Kilometern.

Durchschnittlich finden 375 Personen am Tag ihren Weg in die Krankenhaus Ambulanz. 2018 verzeichnete das Spital 97.538 ambulante und 9.787 stationäre Patienten, 8.002 chirurgische Eingriffe und 4.085 Entbindungen. Mehrmals im Jahr besuchen Fachärzte der Südtiroler Ärzte für die Welt das Krankenhaus, um medizinisches Wissen und praktisches Training weiterzugegeben. Handwerker helfen beim Einbau neuer Anlagen, bei Reparaturen und schulen das einheimische Wartungspersonal.

stol