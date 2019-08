Südtiroler DJ legt vor 60.000 Fans auf

Von Mittwoch bis Sonntag feiern Zehntausende Fans der elektronischem Musik beim New Horizons Festival am Nürburgring. Dabei wird auch der Südtiroler DJ Jack Borst auflegen und für Stimmung sorgen. So wie letztes Jahr wird er hierbei zusammen mit Martin Garrix und Major Lazer auftreten.

Jack Borst, mit bürgerlichem Namen Elia Piovesan, geboren in Eppan und Student der Freien Universität Bozen, pflegt schon seit langem seine Leidenschaft für elektronische Musik.

Begonnen hat alles 2012, mit seinem ersten Auftritt als „Jack Borst“. Damals besuchte er noch regelmäßig die größten Veranstaltungen des Landes, um seinen Vorbildern zuzuhören. Durch seine große Motivation und den Ehrgeiz konnte auch er einige seiner Träume verwirklichen.

Neben dem New Horizons Festival standen in diesem Jahr bereits einige größere Festivals für Jack Borst an. Unter anderem sorgte er heuer beim Spring Break Europe in Kroatien für Stimmung.

Eigene Tracks

Vor einigen Jahren begann Jack Borst damit, seine eigenen Tracks zu produzieren. Einer seiner „Remixes“ wurde unter dem Label „Armada Records“ von Armin Van Buuren veröffentlicht.

Wenn er nicht gerade auf Europatournée ist, spielt Jack Borst in einigen regionalen Lokalen als Resident DJ.

