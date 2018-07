Südtiroler Jugendring in Brüssel

Inhaltlicher Schwerpunkt waren die Fragen, wie die EU Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördern, Frieden und Wohlstand sichern und sich zukunftsfähig weiterentwickeln kann. „Es ging vor allem auch darum, wie sich junge Menschen in den Zukunftsprozess der EU konstruktiv einbringen und damit ihre Zukunft mitgestalten können“ erklärte Vanessa Macchia.

Gearbeitet wurde in mehreren Workshops, deren Ziel es war über das Thema „Entwicklung und Zukunft der EU“ junge Menschen mit der Politik- und Fachebene der Europäischen Union in Dialog zu bringen. De Zordo und Macchia vertraten den Südtiroler Jugendring in den Workshops „Kommunale und Europäische Jugendmitbestimmung“ und „Neue Bürger in Europa“.

