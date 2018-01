Südtiroler Wattkönig: Qualifikationsturnier in Bozen

Maria und Rudolf Pircher aus Partschins gingen in der Vorrunde als Sieger hervor. - Foto: HGV

Am Ende eines spannenden Abends setzten sich schließlich Maria und Rudolf Pircher aus Partschins durch und sicherten sich somit das Ticket für die Teilnahme am großen Finale in der Brauerei FORST.

Ausgetragen wurde das Turnier von der Ortsgruppe Bozen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

Stol