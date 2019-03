"Südtiroler Wattkönig"-Qualifikationsturnier in Terlan

Am Ende eines spannenden Abends setzten sich schließlich Manni Ennemoser aus Blumau und Toni Lanza aus Burgstall durch, welche sich somit das Ticket für die Teilnahme am großen Finale am Samstag, 4. Mai 2019, im Sixtussaal der Brauerei FORST sicherten. Ausgetragen wurde das Turnier von der Ortsgruppe Terlan des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezial-Bierbrauerei FORST und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben oder hier.

stol