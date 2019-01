„Südtiroler Wattkönig“ in Partschins

Am Ende eines spannenden Abends setzten sich schließlich Leo Pilser und Manfred Kainz (beide aus St. Gertraud, Ulten) durch, welche sich somit das Ticket für die Teilnahme am großen Finale am Samstag, 4. Mai, im Sixtussaal der Brauerei Forst sicherten.

Von links Leo Pilser, Gastgeberin Erika Gögele und Manfred Kainz. - Foto: HGV

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbierbrauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

Bei den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben beziehungsweise unter www.wattkoenig.it.

stol