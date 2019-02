„Südtiroler Wattkönig“ in Partschins

In Partschins hat kürzlich ein weiteres Qualifikationsturnier des „Südtiroler Wattkönigs“ stattgefunden. - Foto: D

Am Ende eines spannenden Abends setzten sich schließlich Hannes Egger aus Tisens und Emil Matscher aus Prissian durch, welche sich somit bereits das Ticket für die Teilnahme am großen Finale am 4. Mai im Sixtussaal der Brauerei Forst gesichert haben. Ausgetragen wurde das Turnier von der Ortsgruppe Partschins des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Von links Hannes Egger, Peter Öttl und Emil Matscher. - Foto: HGV

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezial-Bierbrauerei Forstund des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner. An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben beziehungsweise unter www.wattkoenig.it.

