„Südtiroler Wattkönig“ in Schnals

Dominik Weiss aus Andrian und Christian Oberperfler aus Partschins gingen schlussendlich als Sieger hervor und sicherten sich die Karten für die Teilnahme am großen Finale am Samstag, 4. Mai, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei Forst. Insgesamt nahmen 36 Teilnehmer am Turnier teil.

Von links: Christian Oberperfler, Gastgeber Dietmar Weithaler und Dominik Weiss. - Foto: HGV

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezial-Bierbrauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen.

