Süß gegen Sanft – Promi-Kochduell der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“

„Die Südtiroler Frau“ lässt kochen: Unter diesem Motto lieferten sich die Backbuchautorin Waltraud Tschurtschenthaler und der Sänger Michael Aster in der „Andreus Golf Lodge“ein spannendes Promi-Kochduell. - Foto: D

Das Fünfsternehaus der Familie Fink im Passeiertal bot mit seinem mediterranen Flair ein ideales Ambiente für einen sommerlichen Wettstreit am Herd. Dort ging es dann auch recht heiß her. Waltraud Tschurtschenthaler wollte die Jury – ganz traditionell – mit einem Tris aus Rohnenknödeln und zweierlei Kartoffelteigtaschen sowie Topfengrießknödeln mit Erdbeeren überzeugen. Michael Aster hingegen war ganz in Richtung Sommer und vor allem kreativ unterwegs. Er zauberte gefüllte Taglilien und ein Saiblingsfilet auf Gurkencarpaccio auf die Teller.

Wer aber hat am Ende mehr Punkte ergattert? Das Ergebnis des Promi-Kochduells lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“, die am 1. Juli erscheint. Unter den stol-Videos kann der Wettstreit außerdem nahezu „live“ mitverfolgt werden.

stol